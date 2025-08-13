حجز الراقصة بوسي الأسد 24 ساعة على ذمة التحريات في الهرم

قررت جهات التحقيق، حجز الراقصة بوسي الأسد 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مينا ناجي، محامي الراقصة بوسي الأسد، إن جهات التحقيق واصلت التحقيق مع موكلتي منذ ظهر اليوم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توك بوسي الأسد لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت معلومات تفيد قيام التيك توك بوسي الأسد بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد نشر الفسق والفجور، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسكنها في الهرم وتم القبض عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.