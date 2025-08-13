ولعوا في مراكبنا بالمولوتوف.. كواليس معركة المرسى بمنشأة القناطر.. صور

تعرض مراكبي وأشقاؤه للحـ رق بالمولوتوف من أبناء عمته بمدينة منشأة القناطر في محافظة الجيزة ما أسفر عن إصابة المراكبي وزوجة شقيقه بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد وتفحم مركب في المرسى الذي يعملون به وذلك بسبب رغبة أبناء عمتهم في الاستيلاء على مكان عملهم بالمرسى.

وروى علاء حمد الله المحامي دفاع المجني عليهم، تفاصيل الحادث الذي وقع في أوائل الشهر الجاري قائلا إن موكله تحول من مجني عليه إلى متهم، حيث توجه لتحرير محضر بما تعرض له فتم التحفظ عليه بسبب محضر حررته عمته ضده بإصابتها بحروق أيضا.

بدأت تفاصيل الواقعة منذ عدة أشهر عقب حدوث مناوشات بين الطرفين بسبب رغبة ابن عمة المجني عليهم في العمل برفقتهم في المرسى وتشغيل اللنش السياحي الذي يمتلكه، فسمحوا له لامتلاكهم التراخيص اللازمة من وزارة الري، الا انه بعد ذلك كانت تحدث بينهم خلافات بسبب التشاجر على الزبائن فطلبوا منه مغادرة المرسى منعا للمشاكل إلا أنه ظل وأشقاؤه يتشاجرون معهم من فترة لأخرى.

وفي يوم الواقعة تربص أبناء العمة بالمجني عليه اثناء تواجده بمفرده رفقة بناته على المرسى وألقوا عليه زجاجات بنزين مشتعلة فهرعت ابنتاه للمنزل للاستغاثة بأعمامهما، فخرج رجال الأسرة وزوجة أحدهم ليصاب المراكبي وزوجة شقيقة بحروق شديدة في الذراعين.

وتوجه الطرفان إلى مركز شرطة منشأة القناطر بعد سيطرة قوات الأمن على الأمر وإخماد حريق المركب والأشجار المحيطة به ليتم تحرير مذكرة تصالح بين الطرفين حتى يتمكن المصابان من التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الحروق في جسديهما.

وأضاف حمد الله أن موكليه اعتقدا أن الأمر انتهى بمذكرة التصالح إلا أنهم فوجئوا بتحرير العمة محضرا ضد المراكبي تتهمه بالشروع في قتلها بعد إصابتها بحروق من إلقاء أبنائها زجاجات المولوتوف فأصابتها إحداها بسبب ظلمة المكان حيث حصلت على تقرير طبي وحررت به محضرا ضده بقسم الشرطة، لذلك توجه المراكبي لقسم الشرطة يطلب الإدلاء بأقواله والسماح له بتحرير محضر يوضح فيه أنه معتدى عليه وليس متهما فتم التحفظ عليه وقررت النيابة المختصة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة التسبب في إصابة عمته.

من جانبها تجري مباحث الجيزة تحرياتها اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة والبحث عن الطرف الآخر في الحادث بعد اتهام المراكبي المجني عليه لهم حيث تبين مغادرتهم منازلهم خشية القبض عليهم، ومازالت التحقيقات والتحريات مستمرة.