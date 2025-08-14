قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش
سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة
أخبار العالم

أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى

محمود نوفل

علقت وزارة الخارجية الإيرانية علي تصريحات رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو حول خطة "إسرائيل الكبرى" بالقول إنها تمثل إعلانا عن "نية الكيان مواصلة الاستيلاء على أراضي الغير وانتهاك القانون الدولي".

وفي تصريحات له ، ذكر  إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن حديث رئيس وزراء الإحتلال المطلوب للعدالة بشأن ما يسمى بخطة "إسرائيل الكبرى" – تمثل إعلانا صريحا عن نية هذا الكيان في مواصلة الاستيلاء والتوسع على أراضي دول مستقلة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان وسوريا – مثالا صارخا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وقال بقائي أيضا “ اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأنه يرى نفسه صاحب مهمة تاريخية وروحية لتحقيق الفكرة الشيطانية من النيل إلى الفرات، يظهر بوضوح النية الفاشية لدى صانعي القرار في هذا الكيان للاعتداء على السيادة الوطنية ووحدة أراضي دول المنطقة، والسيطرة على الدول الإسلامية”.

واضاف : هذا الأمر الذي يتطلب إدانة حازمة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجميع الدول، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي".

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

