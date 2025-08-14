أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى

علقت وزارة الخارجية الإيرانية علي تصريحات رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو حول خطة "إسرائيل الكبرى" بالقول إنها تمثل إعلانا عن "نية الكيان مواصلة الاستيلاء على أراضي الغير وانتهاك القانون الدولي".

وفي تصريحات له ، ذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن حديث رئيس وزراء الإحتلال المطلوب للعدالة بشأن ما يسمى بخطة "إسرائيل الكبرى" – تمثل إعلانا صريحا عن نية هذا الكيان في مواصلة الاستيلاء والتوسع على أراضي دول مستقلة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان وسوريا – مثالا صارخا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وقال بقائي أيضا “ اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأنه يرى نفسه صاحب مهمة تاريخية وروحية لتحقيق الفكرة الشيطانية من النيل إلى الفرات، يظهر بوضوح النية الفاشية لدى صانعي القرار في هذا الكيان للاعتداء على السيادة الوطنية ووحدة أراضي دول المنطقة، والسيطرة على الدول الإسلامية”.

واضاف : هذا الأمر الذي يتطلب إدانة حازمة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجميع الدول، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي".

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.