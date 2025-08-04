عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن مسئول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال 10 أيام، وأن الترويكا الأوروبية ليس لديها أي حق قانوني في إعادة فرض العقوبات ونحذر من التداعيات إذا قررت ذلك.

وأضافت الخارجية الإيرانية: لن نجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وسنتخذ إجراءات الرد المناسبة في حال تفعيل آلية الزناد.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحكومة في طهران قررت إنشاء مجلس جديد للأمن القومي، في أعقاب حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام شكلت هذه الحرب التحدي العسكري الأخطر الذي تواجهه البلاد منذ الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن العشرين.

سيكلف المجلس الجديد بدراسة الخطط الأمنية الإيرانية وتحسين قدراتها العسكرية.

وسيرأس المجلس الجديد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويضم مسئولين كبار من حكومته، وممثلين رفيعي المستوى من المؤسسة الدفاعية والجيش.