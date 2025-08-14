الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لخدام وشباب كنيسة العذراء ببني عبيد

نظمت كنيسة السيدة العذراء، ببني عبيد، مؤتمرًا تكوينيًا لخدام وخادمات، وشباب وشابات الرعية تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، في الفترة من الحادي عشر، وحتى الثالث عشر من أغسطس الجاري، حيث شارك في المؤتمر الأب إبراهيم زكي، والأب ميلاد جميل، راعيا الكنيسة.

ألقى محاضرات المؤتمر نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني حول "سفر الرؤيا".