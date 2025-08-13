رسامة 15 أغنسطس.. وافتقاد كنائس كونكورد وهيوارد بالـ "الأرشيديوسس"

صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر في كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب في مدينة ليزنتون التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية)، وعقب صلاة الصلح رسم ١٥ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (أي قارئ).

خدمة خيمة الاجتماع

وبعد انتهاء القداس أقيم لقاء للخدام والخادمات ألقى خلاله محاضرتين، في موضوع "خدمة خيمة الاجتماع المستمرة" وذلك بحضور القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بمنطقة الأرشيديوسس.

كما صلى نيافته صلوات عشية في نفس الكنيسة، وألقى عظة على الشعب بعنوان "قساوة القلب".

وفي اليوم التالي صلي في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس في مدينة هيوارد وألقى العظة من خلال موضوع إنجيل القداس عن مثل الكرم والكرامين.

كان نيافته قد زار أيضًا كنيسة الشهيد مار مينا في مدينة كونكورد، حيث افتقد شعبها، وصلى فيها صلوات العشية.