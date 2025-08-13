رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير

صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر القداس الإلهي في بكنيسة الشهيد مار جرجس والقديسة دميانة بمدينة سكرامنتو التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك ضمن زيارته لمنطقة الأرشيديوسس.

القديس يوسف النجار

وخلال القداس ألقى نيافته عظة عن "القداسة في حياة القديس يوسف النجار"، ورسم عدد من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة إبصالتس.

كما صلى القداس في كنيسة القديس مار مرقس في ريبون وألقى كلمة عقب القداس بعنوان "خدمة مريم ومرثا".

رهبة الحضور الإلهي

وزار كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس في هيوارد والتقى شعبها، وألقى عظة بعنوان "النمو والتغيير" كما صلي نيافته صلوات العشية بكنيسة القديس مار مرقس في مونتريه وجاء عظته لأبنائها عن "رهبة الحضور الإلهي".