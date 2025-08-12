الأنبا ميخائيل يدشن أواني مذبح بكنيسة العذراء بوادي حوف

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بوادي حوف، بمشاركة كهنة الكنيسة والشمامسة والخدام والشعب.

الوزنات والمسؤولية

وخلال صلوات القداس، دشن نيافته بعض أواني المذبح، وألقى عظة بعنوان “الوزنات والمسؤولية”.

عقب القداس، تفقد حضانة الكنيسة والتقى بالأطفال في جو من الأبوة والمحبة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا، القداس اللهي بكنيسة القديس العظيم موسى النبي بالعمارية الشرقية.

وخلال صلوات القداس، دشن نيافته مجموعة من أواني الخدمة، كما أتم عقب صلوات الصلح طقس سيامة ١٥ شماسًا في رتبة الإبصالتس(مرتل).

وعقب القداس الإلهي، افتقد نيافته عددًا كبيرًا من الأسر في منازلهم.