صلاة تسبحة وقداس بكنيسة العذراء الأثرية بالريدانية

صلى نيافة الأنبا أكسيوس، أسقف المنصورة وتوابعها، تسبحة بكنيسة القديسة العذراء الأثرية بالريدانية، وأعقبتها صلاة القداس الإلهي بنفس الكنيسة.

شارك في الصلاة القس يوسف عبد السيد والقس غبريال النجاشي، كاهنا الكنيسة، والقس أنطونيوس وليم، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بدكرنس.

صلى نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحيرة، صلاة العشية في كنيسة السيدة العذراء بمدينة أبو المطامير التابعة للإيبارشية، في إطار احتفالات الكنيسة بصوم السيدة العذراء.

كما صلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة 40 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة.