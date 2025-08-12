رسامة شمامسة جدد لكنيسة "العذراء" بأبو المطامير

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة صلاة العشية في كنيسة السيدة العذراء بمدينة أبو المطامير التابعة للإيبارشية، في إطار احتفالات الكنيسة بصوم السيدة العذراء.

رسامة شمامسة

كما صلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٤٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة.

وفي سياق آخر ، أقيم حفل تخرج دفعة جديدة من معهد القديس يوحنا بسمالوط لدراسة العهد الجديد، في أجواء روحية مبهجة مليانة شكر وفرح.

ألقى القس موسى روفائيل، وكيل معهدي القديس يوحنا والقديس أثناسيوس، كلمة شكر فيها نيافة الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط، صاحب فكرة المعهد، وكل القائمين على خدمته، ودعا لانضمام شباب جدد لما تتطلبه الدراسة من فكر وحماس.

يهدف المعهد لإعداد دارسين متعمقين في نصوص العهد الجديد بروح الآباء وفكر الكنيسة الأرثوذكسية، ويشمل منهجه نصوص كتابية، مداخل، جغرافيا، لغة يونانية، حقائق إيمانية وكتابية، وفلسفة، مع استضافة محاضرين من كبار الأساتذة.