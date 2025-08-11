تدشين أواني المذبح وأيقونات بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالعريش

صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحي المساعيد بالعريش، وذلك ضمن جولة نيافته الرعوية لكنائس الإيبارشية بمناسبة صوم السيدة العذراء، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، إلى جانب تدشين مجموعة من الأيقونات المقدسة.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وعدد من الشعب.

وكان نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست فرچينيا، صلي ، أمس قداس الأحد الأول من شهر مسرى في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بألينتاون، في بنسلڤانيا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات منح كاهن الكنيسة القس بيشوي عوض، رتبة القمصية.