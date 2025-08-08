الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا توما في رياضة صوم السيدة العذراء بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في رياضة صوم السيدة العذراء، بكنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث رحب نيافة الأنبا باسيليوس بنيافة الأنبا توما، الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "نظرات يسوع بالرحمة".

وكانت كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا، نظمت مؤتمرًا تكوينيًا لشباب وشابات المرحلة الجامعية بالرعية.

أقيمت فعاليات بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، وذلك يومي السادس، والسابع من أغسطس الجاري، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية.

وألقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، محاضرات المؤتمر حول "سفري راعوث ويونان وأمثال يسوع".