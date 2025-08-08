قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا توما في رياضة صوم السيدة العذراء بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في رياضة صوم السيدة العذراء، بكنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث رحب نيافة الأنبا باسيليوس بنيافة الأنبا توما، الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "نظرات يسوع بالرحمة".

وكانت كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا، نظمت مؤتمرًا تكوينيًا لشباب وشابات المرحلة الجامعية بالرعية.

أقيمت فعاليات بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، وذلك يومي السادس، والسابع من أغسطس الجاري، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية.

وألقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، محاضرات المؤتمر حول "سفري راعوث ويونان وأمثال يسوع".

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

