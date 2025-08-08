الآلام في حياة القديسة مريم| عظة الأنبا إرميا بكنيسة العذراء بشبين الكوم

ألقى الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عظة روحية بعنوان: «الآلام في حياة القديسة العذراء مريم»، وذلك في كنيسة القديسة السيدة العذراء مريم بشبين الكوم – المنوفية، ضمن احتفالات الكنيسة بنهضة وصوم السيدة العذراء مريم.

صوم العذراء مريم

وجاءت هذه العظة بدعوة كريمة من نيافة الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، وآباء الكنيسة، وذلك في إطار برنامج النهضة الروحية التي تنظمها الكنيسة خلال فترة الصوم.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني آباء وأبناء الكنيسة بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم والدة الإله.

وقال قداسته في تهنئته: “أهنئكم ببداية صوم العذراء الصوم المحبب في كنيستنا، وهو آخر أصوام السنة الكنيسة، وفيه نتبارى في طرق تأديته، فهناك من يصوم من أول الشهر أي قبل الصوم بأسبوع، وهناك من يصوم بماء وملح، ومن يعتمد في الصوم على منتجات الأرض فقط، دون ماء، ومن يقوم بالصوم لساعات طويلة، وهكذا.”

وأضاف: “صوم السيدة العذراء مأخوذ من أديرة الراهبات، اللاتي كن يصمن هذا الصوم، ولأننا شعب يحب الصوم، انتقل الصوم إلى الشعب وإلى الكنيسة كلها.”