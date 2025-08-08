افتتاح الدفعة الحادية عشرة من معهد الكاروز بكنيسة "العذراء" بعزبة النخل

افتتحت الدفعة الحادية عشرة من معهد الكاروز للدراسات الكتابية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بعزبة النخل.

دراسة عميقة للكتاب المقدس

بدأ اللقاء بكلمة روحية من نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج، عن أهمية دراسة الكتاب المقدس في حياة المؤمن، تلاها كلمة القس موسى منير، مدير المعهد، والتي تناولت رؤية المعهد وأهدافه في تقديم دراسة عميقة للكتاب المقدس بأسلوب منهجي ومُشجع.

شهد الافتتاح حضور ٢٨٠ دارسًا من مختلف الأعمار والخدمات، وسط أجواء مليئة بالفرح والشغف بالكلمة المقدسة.

واختتم اليوم الأول بجلسات مجموعات العمل، ومشاركة الحضور، ثم الصلاة والبركة.