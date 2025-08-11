قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يعين راعيًا جديدًا لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

عين غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الأب ماجد مؤنس، راعيًا جديدًا لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، خلفًا للأب جورج سامي، الذي أصبح نائبًا لراعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بدلًا من الأب مينا زكي، نائب راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بسيدي بشر (القمص فرنسيس مراد).

وفي هذا السياق، ترأس مساء أمس، القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بمشاركة الأب ماجد مؤنس.

رسالة الكاهن

وألقى الوكيل البطريركي عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "رسالة الكاهن"، انطلاقًا من صوم السيدة العذراء، ورسالة القديسة مريم التي قدمت الخلاص لجميع البشرية، حين بشرها الملاك، بأنها ستلد عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا.

وأكد الأب بيشوي أن بواسطة عمانوئيل تم الصلح بين السماء والأرض، كما أن الكاهن يعكس صورة المسيح على الأرض، لأنه رائحته الذكية "كَمَا أَرْسَلْتَنِي إِلَى الْعَالَمِ أَرْسَلْتُهُمْ أَنَا إِلَى الْعَالَمِ" (يو 17: 18).

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الأب ماجد مؤنس، والأب جورج سامي، كما يتمنى لهما خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق السيدة العذراء القداس الإلهي

