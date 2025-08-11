البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يعين راعيًا جديدًا لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

عين غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الأب ماجد مؤنس، راعيًا جديدًا لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، خلفًا للأب جورج سامي، الذي أصبح نائبًا لراعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بدلًا من الأب مينا زكي، نائب راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بسيدي بشر (القمص فرنسيس مراد).

وفي هذا السياق، ترأس مساء أمس، القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بمشاركة الأب ماجد مؤنس.

رسالة الكاهن

وألقى الوكيل البطريركي عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "رسالة الكاهن"، انطلاقًا من صوم السيدة العذراء، ورسالة القديسة مريم التي قدمت الخلاص لجميع البشرية، حين بشرها الملاك، بأنها ستلد عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا.

وأكد الأب بيشوي أن بواسطة عمانوئيل تم الصلح بين السماء والأرض، كما أن الكاهن يعكس صورة المسيح على الأرض، لأنه رائحته الذكية "كَمَا أَرْسَلْتَنِي إِلَى الْعَالَمِ أَرْسَلْتُهُمْ أَنَا إِلَى الْعَالَمِ" (يو 17: 18).

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الأب ماجد مؤنس، والأب جورج سامي، كما يتمنى لهما خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.