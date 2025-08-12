زيارة الأنبا إيلاريون الرعوية لكنيسة "مارجرجس" بمدينة الدلنجات

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة الدلنجات التابعة للإيبارشية، في زيارة هي الأولى للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية، حيث كان في استقباله الآباء كاهني الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من أفراد الشعب.

صلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وخلاله دشن نيافته البانطوكراتور (شرقية الهيكل) في المذبحين البحري والقبلي بالكنيسة، إلى جانب تدشين عدد من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته رسامة ٤٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و٤١ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، بالإضافة إلى ٧ شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، كما سام نيافته الخادم جرجس القمص غبريال شماسًا في رتبة دياكون (شماس كامل)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، تفقد نيافته عددًا من مباني الكنيسة، ومبنى الخدمات بها، وكنيسة الدور الثاني (تحت الإنشاء)، كما سلم نيافته ٣٣ من أبناء الكنيسة شهادات إعداد الخدام بعد اجتيازهم فترة ٣ سنوات في فصول إعداد الخدام بالكنيسة.