القضايا الإقليمية على الطاولة.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية منفتحة على حلول مبتكرة بشأن تقديم المساعدات لغزة
القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟
تبادل خبرات وتصدير أدوية وتطوير مستشفى هيليوبوليس.. تعاون صحي مرتقب بين مصر والسويد ولاتفيا
الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي
قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس

مناهج الدين الجديدة
مناهج الدين الجديدة
ياسمين بدوي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، نسخا إلكترونية من مناهج التربية الدينية “المطورة” المقرر تدريسها لطلاب المدارس العام الدراسي القادم 2025 / 2026 

ويمكن الآن تحميل مناهج التربية الدينية “المطورة” المقرر تدريسها لطلاب المدارس العام الدراسي القادم 2025 / 2026  من خلال الضغط على الروابط التالية :

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير كتب مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي .. كما تم تعديل عدد الفترات الدراسية لها على النحو التالي:

  • الصفين الأول والثاني الابتدائي من فترة ونصف الى فترتين ونصف.
  •  الصف الثالث الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين ونصف.
  •  الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين.
  •  الصفوف من الأول الى الثالث الإعدادي من فترة واحدة الى فترة ونصف.

النجاح في الدين بـ 70%

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بمادة التربية الدينية، فالوزارة ترفض التعامل مع المادة بإعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في مادة التربية الدينية هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد".

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إعلاء مكانة مادة التربية الدينية ، لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجاتها، بما يعكس جديّة التعامل معها ويُعزز دورها في تنمية القيم لدى الطلاب.

ورغم عدم إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطالب، إلا أن تعديلات قانون التعليم الأخيرة اشترطت تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 70% للنجاح في المادة، بدلاً من النسبة التقليدية (50%) المعمول بها في باقي المواد، في خطوة تعكس أهمية تعزيز التربية القيمية والدينية لدى الطلاب.

كما تلتزم الوزارة، وفق تعديلات قانون التعليم الأخيرة، بتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية وتقديم مكافآت للمتفوقين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، بناء على آلية يحددها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التربية الدينية مناهج التربية الدينية

