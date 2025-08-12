بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، نسخا إلكترونية من مناهج التربية الدينية “المطورة” المقرر تدريسها لطلاب المدارس العام الدراسي القادم 2025 / 2026

ويمكن الآن تحميل مناهج التربية الدينية “المطورة” المقرر تدريسها لطلاب المدارس العام الدراسي القادم 2025 / 2026 من خلال الضغط على الروابط التالية :

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير كتب مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي .. كما تم تعديل عدد الفترات الدراسية لها على النحو التالي:

الصفين الأول والثاني الابتدائي من فترة ونصف الى فترتين ونصف.

الصف الثالث الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين ونصف.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين.

الصفوف من الأول الى الثالث الإعدادي من فترة واحدة الى فترة ونصف.

النجاح في الدين بـ 70%

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بمادة التربية الدينية، فالوزارة ترفض التعامل مع المادة بإعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في مادة التربية الدينية هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد".

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إعلاء مكانة مادة التربية الدينية ، لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجاتها، بما يعكس جديّة التعامل معها ويُعزز دورها في تنمية القيم لدى الطلاب.

ورغم عدم إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطالب، إلا أن تعديلات قانون التعليم الأخيرة اشترطت تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 70% للنجاح في المادة، بدلاً من النسبة التقليدية (50%) المعمول بها في باقي المواد، في خطوة تعكس أهمية تعزيز التربية القيمية والدينية لدى الطلاب.

كما تلتزم الوزارة، وفق تعديلات قانون التعليم الأخيرة، بتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية وتقديم مكافآت للمتفوقين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، بناء على آلية يحددها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.