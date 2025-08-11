بدوى علام: تطوير المناهج المدرسية يعكس التزام الوزارة بتقديم تعليم عالي الجودة

أشاد المستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة، بإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المناهج الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، والمناهج المطورة عبر الموقع الرسمى للوزارة قبل بدء الدراسة والمقرر لها أن تنطلق 20 سبتمبر 2025.

وقال بدوى علام فى بيان له، اليوم الإثنين، إن امتلاك وزارة التربية والتعليم جميع حقوق الملكية الفكرية للمناهج خطوة مهمة نحو الاستفادة والاستعانة بالكوادر الوطنية والتى تمتلك خبرات كبيرة ممتدة لسنوات طويلة فى المناهج والتخصصات العلمية والتربوية، مشددا على أن تنفيذ تطوير شامل للمناهج الدراسية والمقررات دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، إنجاز كبير يعكس التزام الوزارة بتقديم تعليم ذات جودة كبيرة ضمن رؤية مصر لبناء الإنسان المصري وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب من خلال هذه المناهج المطورة.



وأوضح رئيس مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة، أن تطوير المناهج الدراسية للطلاب تضمنت تنوعا كبير يعكس رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف وجهود الوزارة المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع أهداف تحديث وتطوير العملية التعليمية وخطة الدولة نحو الارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته.

ولفت بدوى علام إلى أن تطوير المناهج يعد رؤية واضحة واستجابة نحو التغلب على بعض أوجه القصور التي ظهرت في المناهج السابقة والتى اشتكى منها طلاب ومعلمين، كما أنه تم تحديث المعلومات والموضوعات المتضمنة في المناهج فى ظل التطور ورغبة الوزارة فى إكساب الطلاب مهارات متعددة تناسب احتياجات سوق العمل ومخرجات التعلم و تنمية قدرات الطالب العقلية بما يخدم قدرته على التعلم القائم على الإبداع والتميز والتحليل .

الجدير بالذكر أنه شمل تطوير المناهج الصفوف الدراسية فى مقررات هي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية فى مرحلة التعليم الأساسى بالإضافة إلى التربية الدينية، إضافة إلى إعلان الوزارة بشكل مستمر باقى الصفوف التى تم تطويرها.