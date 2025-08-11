قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لأول مرة| التعليم تتيح تحميل المناهج الجديدة قبل بدء الدراسة.. ونسخ مجانية مطبوعة للتقييمات.. ودروس عن “المنسي ومو صلاح” بالمقررات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تحميل المناهج المطورة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك من خلال الرابط التالي :

https://studentbooks.moe.gov.eg/ 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تباعًا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطوّرة عبر موقع الوزارة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستشارك كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين ‎ويولي هذا الكتاب اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني، وبما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا.

الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير هذه المناهج

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير هذه المناهج، بالتعاون مع مؤسسات وطنية عريقة، وفي هذا الإطار، تتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لمؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على التعاون الوثيق في تطوير مناهج مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) ومشاركتهما الفعالة في إعداد محتوى تربوي يرتكز على ترسيخ القيم الأخلاقية والانسانية في نفوس أبنائنا الطلاب.

التعليم : جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة المصرية

وبهذه المناسبة، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة المصرية، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏‎وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تثمن دور المؤسسات الوطنية والدولية التي تعاونت مع الوزارة في هذا الشأن وفي تدريب السادة المعلمين، إذ جاء هذا العمل كثمار لمجهودات حثيثة على مدار أشهر من العمل وورش العمل مع نخبة من كبار الأساتذة الجامعيين الأكاديميين وبالاستعانة بممثلين عن السادة المدرسين وخبراء المناهج في مراجعة المناهج المطورة، في ظل متابعة ومشاركة متواصلة من السيد الوزير محمد عبد اللطيف، والذي أثمر عن تطوير شامل لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية.

الانتهاء من جميع تدريبات اللغة العربية على المناهج المطورة

كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالانتهاء من جميع تدريبات اللغة العربية على المناهج المطورة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي بتقنية الفيديو كونفرانس، وجاري تدريب السادة المعلمين بتقنية الفيديو كونفرانس على المناهج المطورة لمادة الدراسات الاجتماعية، كما ستنظم الوزارة تدريبات اللغة الإنجليزية قريبا.

كتب مجانية مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية 

وجدير بالذكر أن جميع المناهج المطورة جاءت بهدف التيسيير على السادة المعلمين والسادة أولياء الأمور وجميع الطلاب، واستماعا لصوت الميدان، كما تطلق الوزارة هذا العام في خطوة هي الأولى من نوعها وتيسييرا على جميع أبنائنا وبناتنا كتبا مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية تخفيفا للأعباء على السادة المعلمين ودون تحميل أي أعباء مالية على السادة أولياء الأمور، وفي إطار نتائج التغذية الراجعة الواردة من الميدان.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزامها الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، ترتكز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل المناهج المطورة المقرر تدريسها لطلاب المدارس العام الدراسي القادم 2025 / 2026

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز الشخصيات التي سيتم التركيز عليها في مناهج اللغة العربية المطورة لطلاب المرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة

حيث يشمل منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي ، على :

-  نص استماع بعنوان مصر هد العلم للدكتور أحمد زويل
- نص قراءة ( أسطورة مصرية ... البطل أحمد المنسي)
- نص قراءة (رسالة إلى المرأة المصرية ) لـ نعمات أحمد فؤاد
- نص قراءة أشياء صنعت مني كاتبا للعقاد
-نص قراءة ( بطولات مصرية : محمد صلاح - علي فرج - أحمد الجندي)


بينما شمل منهج اللغة العربية المطور للصف الثاني الاعدادي على :

- نص استماع (سيدة المقاومة المصرية آمنة دهشان)
-نص قراءة من صقور الوطنية محمد مبروك
-نص قراءة عندما يصبح العلم رسالة "الخوارزمي"
-نص قراءة (القراءة حياة لأحمد أمين)


ويشمل منهج اللغة العربية المطور للصف الثالث الاعدادي على :

-درس عن الدكتورة سميرة موسى
-درس إقرأ واستمع عن الأديب يوسف ادريس

المشروعات القومية في المناهج الجديدة

كما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تدريس درس عن المشروعات القومية في منهج الدراسات الاجتماعية المطور المقرر تدريسه لطلاب الصف الخامس الابتدائي العام القادم

وتحدث هذا درس المشروعات القومية في المنهج عن :
- اهتمام الدولة بالمشروعات القومية.
- أهداف رؤية 2030
- نماذج للمشروعات القومية (مشروع الدلتا الجديدة- مشروع الاستزراع السمكي -العاصمة الإدارية الجديدة)
- تطــوير العشــوائيات.
- النقل والمواصلات.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المناهج المطورة المهارات الأساسية

