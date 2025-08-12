أشهر 6 أماكن لها في مصر .. الكنيسة تواصل صوم العذراء مريم

في كل زمان ومكان تبقى السيدة العذراء مريم أيقونة النقاء والطهارة، وأم الرحمه، وتكرم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفي جميع الكنائس المسيحية حول العالم باعتبارها أطهر النساء.

السيدة العذراء مريم

وُلدت السيدة العذراء مريم في الناصرة من والديها القديسين يوآقيم وحنّة، وعاشت حياة الطهارة والتسليم الكامل لإرادة الله. بعد بشارة الملاك جبرائيل لها بحبلها بالروح القدس، أنجبت السيد المسيح في بيت لحم، ورافقت أحداث خدمته وصلبه وقيامته، ثم عاشت مع القديس يوحنا الحبيب حتى انتقالها.

وتحمل السيدة العذراء مكانة خاصة في التراث القبطي، حيث ارتبط اسمها بظهورات ومعجزات كثيرة.

وتواصل الكنيسة صوم السيدة العذراء مريم، ويمتد الصوم لمدة 15 يومًا، يختتمه الأقباط بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم، والموافق هذا العام الجمعة 22 أغسطس، وهو أيضًا يوم صيام، لذا سيكون الإفطار يوم السبت 23 أغسطس 2025.

نهضة السيدة العذراء

أشهر الأديرة والكنائس

أشهر الأديرة والكنائس المعروفة باسم السيدة العذراء في مصر هي:

دير السيدة العذراء (المحرق – أسيوط): يُعرف بـ"دير جبل قسقام"، وهو المكان الذي أقامت فيه العائلة المقدسة أطول فترة أثناء رحلتها إلى مصر.

دير السيدة العذراء (البرشا – ملوي): دير تاريخي على الضفة الشرقية للنيل، ويقصده الزوار خاصة في صوم العذراء.

دير السيدة العذراء (درنكة – أسيوط): يقع في جبل درنكة، ويشتهر بموسم العذراء الذي يجذب مئات الآلاف من الزوار سنوياً.

كنيسة السيدة العذراء (الزيتون – القاهرة): اشتهرت بظهور العذراء فوق قبابها عام 1968 في حدث شاهده الآلاف.

كنيسة السيدة العذراء (المعادي – القاهرة): ترتبط بمرور العائلة المقدسة من النيل، ويوجد بداخلها درج حجري قديم يصل إلى النهر.

كنيسة السيدة العذراء (المعلقة – القاهرة القبطية): من أقدم الكنائس في مصر، بُنيت على بقايا الحصن الروماني، وتعد من أهم معالم القاهرة التاريخية.

وتنطلق الاحتفالات والموالد فى الأديرة والكنائس التى تحمل اسم العذراء مريم خاصة في صيامها، كما يقيم دير العذراء مريم بدرنكة احتفالات يحضرها ما يقرب من مليون شخص سنوياً، بالإضافة لكنيسة السيدة العذراء بـ مسطرد، حيث توجد المغارة التى احتمت بها العائلة المقدسة فى مصر.