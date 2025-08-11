الأنبا أباكير والأنبا مارك يترأسان نهضة صوم السيدة العذراء بالسويد | صور

صلى صاحبي النيافة الحبر الجليل الانبا اباكير اسقف الدول الاسكندنافية والحبر الجليل الانبا مارك اسقف باريس القداس الالهي، بكنيسة الشهيد ابانوب باوبلاندفيسبي وذلك ضمن ثاني ايام جولة نيافة الانبا مارك الرعاوية للسويد.

صوم العذراء مريم

وألقى نيافة الانبا مارك عظة القداس الالهي وعقب القداس بارك الشعب الذي حرص على نوال البركة. عقب القداس الالهي توجه صاحبي النيافة إلى كنيسة الشهيد مارجرجس بماشتا في نهضة روحية لصوم العذراء مريم فيما حرص الشعب ايضا على نوال البركة.

ومساءا في العشية توجه الأساقفة المكرمين نيافة الانبا اباكير ونيافة الانبا مارك إلى مدينة نورشوبينج حيث ترأسا نيافتهما عشية ونهضة صوم السيدة العذراء بكنيسة الانبا أنطونيوس والبابا كيرلس السادس وقدم كورال الكنيسة باقة من الترانيم الروحية ابتهاجا بهذه المناسبة المباركة.