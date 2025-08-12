المطران شامي يترأس صلاة البركليسي المجمع للسيدة العذراء الفائقة القداسة

ترأس سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة البركليسي المجمع للسيدة العذراء الفائقة القداسة، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

واجتمع أبناء الإيبارشية من مختلف الرعايا، بحضور الآباء الكهنة مبتهلين إلى والدة الإله الفائقة القداسة، لأجل راحة نفس الابنة باسكال رفيق منير، التي انتقلت خلال رحلة حج يوبيل الشباب بروما.

وتحدث المطران خلال عظته عن مريم الفتاة التي حملت يسوع إلى العالم، بفيض من الروح القدس، داعيًا الجميع إلى إطلاق الروح القدس الساكن فينا، لكي نحمل يسوع إلى المجتمع من حولنا على مثال مريم العذراء.

وقام بخدمة الصلاة الكورال المجمع من الكنائس المختلفة.