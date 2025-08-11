رسامة شمامسة جدد في نهضة "العذراء" بشبراخيت | صور

تحتفل كنيسة السيدة العذراء بمدينة شبراخيت التابعة لإيبارشية البحيرة بصوم السيدة العذراء، حيث أقامت نهضة روحية تشتمل على العشيات والقداسات والعظات.

وفي إطار الاحتفالات صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية صلاة العشية، وكرّم طلبة وطالبات الثانوية العامة والفنية والإعدادية المتفوقين من أبناء الكنيسة، وقدم كورال الكنيسة فقرات ترانيم وألحان.

كما صلى نيافته القداس الإلهي، بالكنيسة ذاتها بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٥٨ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ١٠ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

هذا واستقبل نيافة الأنبا إيلاريون رئيس مدينة شبراخيت وعددًا من المسؤولين بها، والذين قدموا التهنئة لنيافته على سيامته أسقفًا للإيبارشية.