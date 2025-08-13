البابا تواضروس يلقي اليوم عظته الأسبوعية من الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

عظة البابا الأسبوعية

ومن المقرر أن تبث العظة الأسبوعية عبر القنوات المسيحية، وعبر صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية.

والعظة هي كلمة روحية يلقيها البابا تواضروس الثاني (بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية) كل يوم الأربعاء، حيث يتناول فيها موضوعات إيمانية وتربوية وروحية مهمة لأبناء الكنيسة المصرية والأقباط الأرثوذكس حول العالم.

كانت بداية هذا التقليد مع البابا شنودة الثالث (عام 1964)، عندما كان أسقفًا للتعليم. وبدأ بإلقاء عظات في الكنيسة المرقسية مجمع كلوت بك، ثم توسع هذا الأمر بعد انتخابه بطريركًا، وأصبح يُلقى العظة في القاعة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية.