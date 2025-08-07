البابا تواضروس يستقبل مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، المستشار خالد عبد الوهاب

مساعد وزير العدل لقطاع شؤون الخبراء والطب الشرعي.

تأتي هذه الزيارة بغية التعارف، وتمنى له قداسة البابا التوفيق في عمله.

كما استقبل قداسته المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقه عدد من نواب رئيس الهيئة.

تأتي هذه الزيارة بغية التعارف، عقب تولي المستشار مدكور منصبه رئيسًا للهيئة الشهر الماضي، حيث حرص قداسة البابا على تهنئته متمنيًا له التوفيق في عمله.

وقدم قداسته هدية تذكارية عبارة عن ميدالية وأيقونة للعائلة المقدسة، بينما قدم رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة لقداسة البابا بمناسبة مرور ١٥٠ سنة على تأسيسها.