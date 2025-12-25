مصطفى بكري: مصر واجهت صدمات عديدة بعد تحقيق تنمية كبرى بجميع المؤسسات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية بعد أن حققت معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 5.6%، في عام 2019، إلا أن الأوضاع الإقليمية والتي بدأت من كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وبعدها الأزمة في غزة كان لها تأثير سلبي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر واجهت العديد من الصدمات بعد تحقيق تنمية كبرى على جميع المؤسسات، مؤكدا أن نسبة خدمة الدين من إجمالي الإيرادات تمثل 62%.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك مؤشرات تصب في صالح الإقتصاد المصري، خاصة بعد تحسن الإحتياطي النقدي للعملة الأجنبية، مما يعزز من حركة الإستثمار.