رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
4 فرص محققة تضيع في نصف ساعة.. إثارة مبكرة بين الزمالك وسموحة
مصطفى بكري: مصر واجهت صدمات عديدة بعد تحقيق تنمية كبرى بجميع المؤسسات
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
4 فرص محققة تضيع في نصف ساعة.. إثارة مبكرة بين الزمالك وسموحة

أهدر الفلسطيني آدم كايد فرصة محققة لتسجيل هدف أول لصالح الزمالك أمام سموحة فى اللحظات الأولي من عمر المباراة المقامة حاليًا فى ثالث جولات كأس عاصمة مصر.

وشهدت الدقائق الأولي من عمر اللقاء إضاعة آدم كايد هدف مبكر لصالح الزمالك بعدما سادت حالة من الإرتباك دفاعات سموحة وحارس مرماه وفشل اللاعب الفلسطيني فى السيطرة على الكرة.

وأضاع فريق سموحة فرصة محققة فى الدقائق العشر دقائق الأولي وإصطدمت إحدى الكرات فى هجمة خطيرة للاعبو سموحة في العارضة وحرمت الفريق السكندري من فرصة تسجيل هدف أول.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سموحة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة، في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم «إيشو» – محمود حمدي «الونش» – هشام فؤاد – عمر جابر.
  • خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.
  • خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

مقاعد البدلاء مهدي سليمان، بارون أوشينج، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أنس وائل، محمد حمد، ناصر ماهر، عدي الدباغ، وناصر منسي.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

