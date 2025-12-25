تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سموحة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة، في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد.

محمد عواد. خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم «إيشو» – محمود حمدي «الونش» – هشام فؤاد – عمر جابر.

أحمد عبد الرحيم «إيشو» – محمود حمدي «الونش» – هشام فؤاد – عمر جابر. خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد. خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

مقاعد البدلاء مهدي سليمان، بارون أوشينج، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أنس وائل، محمد حمد، ناصر ماهر، عدي الدباغ، وناصر منسي.