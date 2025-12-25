التعادل السلبي يحسم مواجهة الفيحاء والحزم في دوري روشن السعودي

حسم التعادل السلبي مواجهة الفيحاء والحزم، التي أقيمت الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 12 نقطة، فيما وصل الحزم إلى 10 نقاط، بعد مباراة شهدت سيطرة نسبية من الفريقين وغياب الفعالية التهديفية.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول متوازنًا بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات، وكاد الفيحاء أن يفتتح التسجيل عندما ارتدت كرة الإسباني جيسون ريميسيرو من القائم قبل أن تصل للكونغولي سيلفر جانفولا الذي سددها قوية، وتصدى لها الحارس الرأس أخضري برونو فاريلا بصعوبة لتحويلها للركنية في الدقيقة 31.

وواصل فاريلا تألقه في نهاية الشوط الأول، عندما تصدى لتسديدة أحمد بامسعود من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45، وحولها للركنية أيضًا.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، استمر اللعب سجالاً، وكان الفيحاء قريبًا من التسجيل عندما مرت كرة ريان المطيري بمحاذاة القائم في الدقيقة 59، فيما رد الحزم بتسديدة قوية للبرتغالي فابيو مارتينيز مرت بجانب القائم في الدقيقة 68.

ولم ينتهِ تألق فاريلا عند هذا الحد، حيث تصدى لرأسية جانفولا في الدقيقة 81، وحولها بأطراف أصابعه للركنية، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صفارة النهاية.