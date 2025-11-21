الشكوك تحيط بمشاركة كوكا مع الاتفاق أمام الفيحاء في الدوري السعودي

تتزايد الشكوك حول مشاركة أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي الاتفاق، في مباراة فريقه المقبلة أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يستضيف الاتفاق نظيره الفيحاء غدًا السبت على ملعب «إيجو»، في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، و5:25 مساءً بتوقيت السعودية.

كوكا يغيب عن تدريبات الفريق



وأفادت صحيفة «اليوم» السعودية أن كوكا غاب عن تدريب الفريق مساء الخميس بسبب شعوره بآلام عضلية، ما يجعل مشاركته في اللقاء القادمة محل ترقب. وأوضحت أن الجهاز الفني لن يحسم موقف اللاعب إلا بعد تقييم جاهزيته خلال تدريب اليوم الجمعة.

أرقام كوكا مع الاتفاق



وانضم كوكا، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف الاتفاق خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من لوهافر الفرنسي. وشارك اللاعب في 4 مباريات حتى الآن هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

ويحتل الاتفاق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 8 مباريات حقق فيها 3 انتصارات وتعادل مرتين، وتلقى 3 هزائم.