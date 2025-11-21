يويفا: إيقاف لويس دياز 3 مباريات بعد طرده أمام باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تفاصيل العقوبة التي تلقاها لاعب فريق بايرن ميونخ، لويس دياز، عقب طرده في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف تسجيل لويس دياز للهدفين، تدخلًا عنيفًا على أشرف حكيمي قبل نهاية الشوط الأول، مما أدى إلى طرده وخروج حكيمي باكيًا من أرض الملعب.

كان المدير الفني للبايرن، فينسنت كومباني، قد صرح في البداية أن دياز سيغيب مباراة واحدة فقط على الصعيد الأوروبي، إلا أن صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة داخل أروقة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونخ طلبت الاطلاع على حيثيات القرار لدراسة إمكانية تقديم استئناف لتخفيف العقوبة.

وفي حال تطبيق القرار، فإن لويس دياز سيغيب عن مباريات بايرن ميونخ ضد كل من آرسنال، سبورتينج لشبونة وسانت جيلواز، ما يشكل ضربة قوية للفريق الألماني في مشواره الأوروبي هذا الموسم.