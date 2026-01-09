قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

إرادة لا تعرف المستحيل.. حكاية شعب في الذكرى الـ 66 لوضع حجر أساس السد العالي

السد العالي
السد العالي
أمينة الدسوقي

تحل اليوم ذكرى وطنية خالدة بمرور 66 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي، أحد أعظم المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث، والذي شكل نقطة تحول فارقة في مسيرة التنمية الشاملة، و رسخ دعائم الأمن المائي والغذائي، ولا تزال إنجازاته ممتدة الأثر حتى يومنا هذا.

 

ملحمة البداية 9 يناير 1960

في مثل هذا اليوم من عام 1960، وضع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس لبناء السد العالي جنوب مدينة أسوان، إيذانا بانطلاق مشروع قومي عملاق استهدف ترويض نهر النيل، وتنظيم إيراده، وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، إلى جانب توفير الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والزراعية.

صورة قديمة أثناء إنشاء السد العالي

أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين

يعد السد العالي من أكبر المشروعات الهندسية في القرن العشرين، إذ أقيم على مجرى نهر النيل ليكون خلفه بحيرة ناصر، أكبر بحيرة صناعية في العالم، بطاقة تخزينية تقترب من 70 مليار متر مكعب من مياه الفيضان. 

ويمتد السد بطول 3830 مترا عند القمة، بارتفاع 111 مترا، وعرض 40 مترا.

إنجازات غيرت خريطة التنمية

أسهم السد العالي في توسيع الرقعة الزراعية بنحو مليوني فدان، وتحويل نظام الري من الحوضي إلى المستديم، ما دعم استقرار الإنتاج الزراعي كما وفر طاقة كهربائية هائلة عبر 12 مولدا توربينيا، أسهمت في تشغيل المصانع وإنارة المدن والقرى، ودعمت مسيرة التصنيع والتنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

إرادة شعب لا تعرف المستحيل

لم يكن السد العالي مجرد مشروع هندسي، بل كان ملحمة وطنية جسدت إرادة شعب آمن بحلمه وقدرته على الإنجاز آلاف الفنيين والمهندسين والعمال واصلوا العمل ليلا ونهارا، متحدين الطبيعة الصخرية القاسية في جنوب مصر، ليكتبوا بعرقهم تاريخا يروى للأجيال.

السد العالي

من الفكرة إلى التنفيذ

بدأت قصة السد العالي بقرار اتخذ عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم المشروع، قبل أن يكتمل التصميم عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكي، وبمشاركة شركات عالمية متخصصة.

ولتأمين التمويل، لجأت مصر إلى تأميم قناة السويس عام 1956، ثم وقعت اتفاقية البناء عام 1958، وصولا إلى وضع حجر الأساس في يناير 1960.

يوم الافتتاح تتويج الحلم

وبعد سنوات من العمل المتواصل وتغيير مجرى نهر النيل، افتتح السد العالي رسميا في 15 يناير 1971، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو اليوم الذي أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان، وبداية مرحلة جديدة من العطاء والاستقرار لمصر.

حصن الأمان للمصريين

على مدار عقود، ظل السد العالي صمام أمان للدولة المصرية، يحميها من تقلبات النيل، ويضمن استدامة الموارد المائية، ويجسد رمزا خالدا لقدرة المصريين على البناء والإنجاز ومع حلول الذكرى الـ66 لوضع حجر أساسه، تتجدد مشاعر الفخر بملحمة وطنية ستبقى شاهدا على عظمة الإرادة المصرية.

