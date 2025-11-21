وليد صلاح الدين يكشف أسباب غياب عبد القادر وشكري بالأهلي عن مواجهة شبيبة القبائل

قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد عبد القادر شعر بآلام في العضلة الخلفية، بينما عانى محمد شكري من آلام في عضلة السمانة، خلال مران الفريق الذي جرى مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب فضل منح الثنائي راحة من مباراة شبيبة القبائل المقرر لها غدًا، على أن يخضعا للأشعة للاطمئنان على حالتهما.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداده لمباراة شبيبة القبائل

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه الختامي اليوم استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها السادسة مساء غدٍ على استاد القاهرة، في أولى جولات الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحضرت وسائل الإعلام ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

محاضرة مع اللاعبين

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

واشتمل مران الفريق على عمليات الإحماء ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

الاجتماع الفني للمباراة

وعُقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة، وتم استعراض جميع الضوابط التنظيمية، إلى جانب الاتفاق على كافة الترتيبات المتبعة في البطولة.

وتم اعتماد الزي الرسمي للفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى طقمًا باللونين الأسود والرمادي.

ويرتدي فريق شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر، والشورت والجوارب الصفراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم البنفسجي بالكامل.