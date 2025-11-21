عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري غدا السبت، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير- محمد سيحا - ياسين مرعي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان بيكهام - محمد على بن رمضان - ياسر إبراهيم - محمود حسن تريزجيه - محمد شريف - مروان عطية - أشرف بن شرقي - محمد مجدي افشة - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - حمزة عبد الكريم

موعد مباراة الأهلى وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل غدا السبت في تمام الساعة السادسة باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



