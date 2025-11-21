موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل غدا السبت في تمام الساعة السادسة باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يحرص توروب على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق بشكل مكثف، حيث يحرص المدرب الدنماركي على اختيار 5 أو 10 لاعبين كل يوم ويعقد مع كل لاعب جلسة خاصة بهدف توجيه نصائح له وإطلاعه على الأخطاء التي يرتكبها في المباريات أو التدريبات والدور المطلوب منه في الملعب.