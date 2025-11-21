أبرز مباريات اليوم الجمعة 21-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 21-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الهلال السوداني مع مولودية الجزائر في إنطلاق دوري أبطال أفريقيا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



الهلال السوداني X مولودية الجزائر – 3 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



فالنسيا X ليفانتي – 10 مساء – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



نيس X مارسيليا – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني



ماينز X هوفنهايم – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الخلود X الحزم – 4.50 مساء – Thmanyah

الاتحاد X الرياض – 5.15 مساء – Thmanyah

الأهلي X القادسية – 7.30 مساء – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



النصر X الظفرة – 2.40 مساء

دبا الفجيرة X الوحدة – 2.40 مساء

الشارقة X بني ياس – 5.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري



الدحيل X الأهلي – 4.30 مساء

الغرافة X الوكرة – 6.30 مساء