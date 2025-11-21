أبرز مباريات اليوم الجمعة 21-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 21-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الهلال السوداني مع مولودية الجزائر في إنطلاق دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني X مولودية الجزائر – 3 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فالنسيا X ليفانتي – 10 مساء – beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X مارسيليا – 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينز X هوفنهايم – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخلود X الحزم – 4.50 مساء – Thmanyah
الاتحاد X الرياض – 5.15 مساء – Thmanyah
الأهلي X القادسية – 7.30 مساء – Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
النصر X الظفرة – 2.40 مساء
دبا الفجيرة X الوحدة – 2.40 مساء
الشارقة X بني ياس – 5.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
الدحيل X الأهلي – 4.30 مساء
الغرافة X الوكرة – 6.30 مساء