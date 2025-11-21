موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

تحدث ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن جاهزية الفريق قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في افتتاح مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي يحتضنه ستاد القاهرة الدولي.

وأكد توروب خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي يدخل المواجهة بكامل تركيزه وبمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك، وانضمام اللاعبين الدوليين لصفوف الفريق، مشيرًا إلى أن المباراة تمثل بداية مرحلة جديدة في البطولة القارية وأن الفوز داخل الديار أمر لا تنازل عنه.

تصريحات توروب

وقال توروب: "عملنا جيدًا خلال الفترة الماضية على الإعداد للمباراة بالشكل الأمثل.. نبدأ مرحلة مهمة في دوري الأبطال وكل مباراة لها وزنها، خاصة على ملعبنا. أثق في دعم جماهير الأهلي الكبيرة غدًا، ووجودهم يمنحنا دافعًا لا يُقدّر".

مشاركة إمام عاشور

وأضاف المدير الفني أن الفريق يملك قائمة جاهزة وخيارات متنوعة، مؤكدًا تحسن حالة إمام عاشور بعد مشاركته في التدريبات الأخيرة، ورغبته في اختيار الوقت الأمثل لإشراك أصحاب المهارات الخاصة، مشيدًا بالمواهب الشابة وعلى رأسهم حمزة عبد الكريم الذي شارك في تدريبات الفريق أمس.

وأوضح توروب أن الجهاز الفني يعمل على تطوير الأداء الجماعي وتحضير اللاعبين لمختلف السيناريوهات، خاصة أمام الفرق التي تعتمد على الأسلوب الدفاعي، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا في السوبر، لكن التركيز الآن منصب على الفترة المقبلة دون الالتفات للماضي.

الأهم للأهلي هو الفوز

وأشار مدرب الأهلي إلى معرفته بطبيعة النادي وضغوطه وتوقعات جماهيره، قائلًا: "الأهم دائمًا هو الفوز والحفاظ على مستوى ثابت. نعمل باحترافية كبيرة وننسّق بشكل مستمر مع الأجهزة الفنية للمنتخبات. ومع الوقت سنحقق المزيد من البطولات".

واختتم توروب تصريحاته مؤكدًا أن التدريبات الأخيرة شهدت حضورًا إيجابيًا من اللاعبين دون إصابات مؤثرة، وأن الجهاز الفني جاهز لاختيار التشكيل الأنسب لبدء مشوار الفريق الإفريقي.