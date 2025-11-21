قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

إسلام مقلد

تحدث ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن جاهزية الفريق قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في افتتاح مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي يحتضنه ستاد القاهرة الدولي.

وأكد توروب خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي يدخل المواجهة بكامل تركيزه وبمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك، وانضمام اللاعبين الدوليين لصفوف الفريق، مشيرًا إلى أن المباراة تمثل بداية مرحلة جديدة في البطولة القارية وأن الفوز داخل الديار أمر لا تنازل عنه.

تصريحات توروب

وقال توروب: "عملنا جيدًا خلال الفترة الماضية على الإعداد للمباراة بالشكل الأمثل.. نبدأ مرحلة مهمة في دوري الأبطال وكل مباراة لها وزنها، خاصة على ملعبنا. أثق في دعم جماهير الأهلي الكبيرة غدًا، ووجودهم يمنحنا دافعًا لا يُقدّر".

مشاركة إمام عاشور

وأضاف المدير الفني أن الفريق يملك قائمة جاهزة وخيارات متنوعة، مؤكدًا تحسن حالة إمام عاشور بعد مشاركته في التدريبات الأخيرة، ورغبته في اختيار الوقت الأمثل لإشراك أصحاب المهارات الخاصة، مشيدًا بالمواهب الشابة وعلى رأسهم حمزة عبد الكريم الذي شارك في تدريبات الفريق أمس.

وأوضح توروب أن الجهاز الفني يعمل على تطوير الأداء الجماعي وتحضير اللاعبين لمختلف السيناريوهات، خاصة أمام الفرق التي تعتمد على الأسلوب الدفاعي، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا في السوبر، لكن التركيز الآن منصب على الفترة المقبلة دون الالتفات للماضي.

الأهم للأهلي هو الفوز

وأشار مدرب الأهلي إلى معرفته بطبيعة النادي وضغوطه وتوقعات جماهيره، قائلًا: "الأهم دائمًا هو الفوز والحفاظ على مستوى ثابت. نعمل باحترافية كبيرة وننسّق بشكل مستمر مع الأجهزة الفنية للمنتخبات. ومع الوقت سنحقق المزيد من البطولات".

واختتم توروب تصريحاته مؤكدًا أن التدريبات الأخيرة شهدت حضورًا إيجابيًا من اللاعبين دون إصابات مؤثرة، وأن الجهاز الفني جاهز لاختيار التشكيل الأنسب لبدء مشوار الفريق الإفريقي.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا ستاد القاهرة الدولي شبيبة القبائل الجزائري

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الاحتلال

إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

السفير جمال بيومي

السفير جمال بيومي:مجموعة العشرين هم مجلس إدارة العالم

انتخابات مجلس النواب

توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد