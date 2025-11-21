قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
مفاجآت هالاند وفوز إنجلترا.. ماذا تكشف التوقعات لـ مونديال 2026؟
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية
تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه|صور
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.."القومي للإعاقة" يُشارك في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة

افضل شهادات البنك الاهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
افضل شهادات البنك الاهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن افضل شهادات للاستثمار، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وأعلن البنك الأهلي المصري استمرار طرح باقاته الادخارية البلاتينية التي تحافظ على جاذبيتها لدى العملاء بفضل العائد التنافسي ومستوى الأمان المرتفع لرأس المال، ما يجعلها واحدة من أهم الأدوات الادخارية في السوق المصرفي.

افضل شهادات البنك الاهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة

افضل شهادات البنك الاهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة

وتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري هذه الباقات بمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حيث يبلغ العائد واحدا وعشرين في المئة في السنة الأولى وستة عشر فاصل خمسة وسبعين في المئة في السنة الثانية وثلاثة عشر فاصل خمسة في المئة في السنة الثالثة، مع صرف شهري يبدأ من يوم العمل التالي للشراء وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، فيما لا يسمح باستردادها قبل ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

كما يتيح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة ثلاث سنوات بعائد ثلاثة وعشرين في المئة في السنة الأولى وثمانية عشر فاصل خمسين في المئة في السنة الثانية وأربعة عشر في المئة في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للضوابط المعتمدة.

وتبقى الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مفضلا للعملاء الباحثين عن استقرار العائد، إذ توفر عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة سبعة عشر في المئة يصرف شهريا أو واحد وعشرين فاصل خمسة وعشرين في المئة يصرف ربع سنوي.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها الخميس عشرين نوفمبر الفين وخمسة وعشرين، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع عند واحد وعشرين في المئة والإقراض عند اثنين وعشرين في المئة وسعر العملية الرئيسية عند واحد وعشرين ونصف في المئة، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند واحد وعشرين ونصف في المئة، وذلك استنادا إلى تقييم أحدث قراءات التضخم وتوقعاته.

وعالميا تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، بينما تلتزم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. 

وظلت أسعار النفط مستقرة وتراجعت أسعار عدد من السلع الزراعية، مع بقاء مخاطر صعودية قائمة نتيجة الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وعلى المستوى المحلي تظهر تقديرات البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى خمسة فاصل اثنين في المئة خلال الربع الثالث من الفين وخمسة وعشرين مقابل خمسة في المئة في الربع السابق مدفوعا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، في حين سجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا إلى ستة فاصل أربعة في المئة.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام اثني عشر فاصل خمسة في المئة في اكتوبر مقابل احد عشر فاصل سبعة في المئة في سبتمبر، وارتفع التضخم الاساسي إلى اثني عشر فاصل واحد في المئة. 

وجاءت التطورات الشهرية للتضخم مخالفة للمسار الموسمي بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات مما حد من تأثير تباطؤ تضخم الغذاء. 

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم السنوي بنهاية الربع الرابع من الفين وخمسة وعشرين بفعل زيادة أسعار الطاقة قبل أن يتراجع في النصف الثاني من الفين وستة وعشرين مقتربا من مستهدف البنك المركزي.

وبالنظر إلى هذه التطورات رأت اللجنة تبني سياسة الانتظار والترقب عبر تثبيت أسعار العائد حفاظا على انضباط الأوضاع النقدية واحتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار توقعات الأسعار. 

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بناء على البيانات والمخاطر المستجدة بما يضمن توجيه التضخم نحو مستهدف سبعة في المئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في الربع الرابع من الفين وستة وعشرين.

البنك الأهلي المصري افضل شهادات للاستثمار بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية السوق المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

قنديل يبحث مع اليونان إنشاء فرع ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان يفتتح مؤتمر كلية التربية عن الابتكار المستدام والتعليم

ورشة الرقابة النووية

الرقابة النووية تختتم ورشة عمل دولية حول دور الهيئات في الطوارئ الإشعاعية

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد