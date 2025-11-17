أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار انخفاضا بقيمة 8 قروش، فيما ارتفعت العملات الأوروبية والآسيوية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الإثنين، 17-11-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الإثنين 17-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 47.11 جنيه.

سعر البيع: 47.21 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 30.64 جنيه.

سعر البيع: 30.92 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 33.54 جنيه.

سعر البيع: 33.68 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 54.68 جنيه.

سعر البيع: 55 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 61.75 جنيه.

سعر البيع: 62.31 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 59.28 جنيه.

سعر البيع: 59.91 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 7.32 جنيه.

سعر البيع: 7.36 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 4.97 جنيه.

سعر البيع: 5.05 جنيهات.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 4.66 جنيه.

سعر البيع: 4.72 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 6.63 جنيه.

سعر البيع: 6.65 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 17-11-2025:

سعر الشراء: 30.44 جنيه.

سعر البيع: 30.72 جنيه.