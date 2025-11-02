قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
اقتصاد

تباين سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات الأحد

سعر الدولار في البنوك ختام الأحد
سعر الدولار في البنوك ختام الأحد
علياء فوزى

تباين سعر الدولار في البنوك مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بارتفاعات وانخفاضات طفيف تختلف من بنك لآخر.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام  تعاملات اليوم الأحد 2 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو:

 47.23 جنيه للشراء.

 47.33 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو:

 47.21 جنيه للشراء.

 47.31 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، القاهرة، قطر الوطني)  ليسجل:

 47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، الشركة المصرفية العربية، مصرف أبو ظبي الإسلامي) ليسجل:

 47.25 جنيه للشراء.

 47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،  المصرف العربي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي،  العربي الإفريقي الدولي) لنحو:

 47.18 جنيه للشراء

 47.28 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية،  البركة، المصرف المتحد)  ليسجل:

 47.17 جنيه للشراء.

47.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري، تنمية الصادرات) نحو:   

47.16 جنيه للشراء.

 47.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، أبو ظبي الأول) عند :

47.15 جنيه للشراء. 

 47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

  47.17 جنيه للشراء.

 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.19 جنيه للشراء.

 47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

 47.19 جنيه للشراء.

 47.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد 

47.23 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد 

47.25 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الأحد

47.23 جنيه للبيع.

