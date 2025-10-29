قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
اقتصاد

سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وانخفض متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 20 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء  29 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، تنمية الصادرات) نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي عند 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي لنحو 47.31 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس ليسجل 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي،  إتش إس بي سي HSBC، القاهرة، المصرف المتحد)  ليسجل 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، نكست، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدى أجريكول، ميد بنك) لنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.26 جنيه للشراء.

 47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

  47.26 جنيه للشراء.

 47.36 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

47.34 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

47.32 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع الدولار  اليوم الأربعاء 

47.33 جنيه للبيع.

