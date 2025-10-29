قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 28-10-2025، استقر عقب تراجعها في جميع البنوك أمس .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية 

وسجل اقل سعر للدولار 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، وأعلى سعر للدولار 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري 

 

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنك الاسكندرية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك مصر 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  مقابل الجنيه في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم الثلاثاء في بنك قطر الوطني   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك اتش س بي سي   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع

