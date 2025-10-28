قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
قوات الإحتلال تفجر منزلا في حي الهدف بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة
غارات إسرائيلية على مدينة غزة
دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق بمركب سياحي في قرية أصفون بإسنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الذهب في الأسواق

دواجن وبيض
دواجن وبيض
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق، في ختام تعاملات الاسبوع بعد ارتفاع أول الأسبوع الجاري.

 وتراجع سعر كيلو الدواجن في الأسواق بنحو  4 جنيهات، لتعود إلى نفس اسعار أول الشهر الجاري.

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 61 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 


وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 61 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 71 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم


وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 61 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 71 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 93 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100 و105 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهاً.

كتكوت فيومي 12 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 190و 210 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين45  و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض الدواجن البيضاء الدواجن الساسو البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

عمر هشام طلعت مصطفى

عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي

التغيرات المناخية

قبل انطلاق COP30 بالبرازيل.. تحقيق الاستعادة البيئية في أفريقيا

جانب من الفاعليات

توقيع شراكة بين جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة

بالصور

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد