ترامب في ختام زيارته لماليزيا: وقعنا اتفاقيات تجارية ومعادن نادرة.. والآن إلى اليابان
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل تجوز الصلاة أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب
الحية: إسرائيل غيرت معالم الأرض بغزة مما صعب تحديد مواقع دفن جثث الرهائن
اليوم.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور
مفاجأة للطلاب .. جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية
توتر جديد في إسرائيل بين الحريديم وحزب سموتريتش
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
من عجز عن أداء قيام الليل فعليه بهذا الفعل
الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا على قطاع غزة ويستهدف مواقع في خان يونس
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات):

47.56 جنيه للشراء. 

 47.66 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند:

 47.54 جنيه للشراء.

47.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية،  ليسجل:

 47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي) لنحو:

 47.50 جنيه للشراء.

 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو:

 47.49 جنيه للشراء

 47.59 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك،  إتش إس بي سي HSBC، قناة السويس) ليسجل:

 47.48 جنيه للشراء.

 47.58 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الإسكندرية، القاهرة، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) ليصل:

 47.47 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليصل:

 47.45 جنيه للشراء.

 47.55 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في كريدى أجريكول لنحو:   

47.44 جنيه للشراء.

 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الإثنين

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

  47.45 جنيه للشراء.

 47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.50 جنيه للشراء.

 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

 47.50 جنيه للشراء.

 47.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 

47.56 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

47.54 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الإثنين

47.53 جنيه للبيع

