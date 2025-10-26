قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
اقتصاد

أعلي سعر لشراء الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
علياء فوزى

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه ليسجل دون الـ48 بيعا وشراء، علي مدار أكثر من أسبوعين. 

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد  26 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات):

   47.56 جنيه للشراء. 

 47.66 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند:

 47.54 جنيه للشراء.

47.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية،  ليسجل:

 47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي) لنحو:

 47.50 جنيه للشراء.

 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو:

 47.49 جنيه للشراء

 47.59 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست،المصرف المتحد، ميد بنك،  إتش إس بي سي HSBC، قناة السويس) ليسجل:

 47.48 جنيه للشراء.

 47.58 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية، القاهرة، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB ) ليصل:

 47.47 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليصل:

 47.45 جنيه للشراء.

 47.55 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في كريدى أجريكول لنحو:   

47.44 جنيه للشراء.

 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي البنك المركزي

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

  47.45 جنيه للشراء.

 47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.50 جنيه للشراء.

 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

 47.50 جنيه للشراء.

 47.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد 

47.56 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد 

47.54 جنيه للبيع.

متوسط  سعر بيع  اليوم الأحد

47.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي مصرف أبو ظبي الإسلامي بنك المصرف العربي الكويت الوطني قطر الوطني

