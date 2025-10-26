سعر الدولار صباح اليوم 26-10-2025 في البنوك

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-10-2025 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا مع بدء العمل في أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بعد إجازة استمرت يومين اثنين.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل أخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنييه للشراء و 47.64 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري الخليجي، HSBC".

الدولار في البنوك الأخري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، المصر لتنمية الصادرات، البركة، التنمية الصناعية".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي والوطني و بيت التمويل الكويتي.

متوسط السعر

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقار المصري العربي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، مصر، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي"

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه في بنك سايب

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، قناة السويس،مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست، أبوظبي الأول"