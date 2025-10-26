قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
المستشار أحمد عبد الغني أمينا عاما للشيوخ..وحسني عبد اللطيف رئيسا للجنة التشريعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم 26-10-2025 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-10-2025 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا مع بدء العمل في أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بعد إجازة استمرت يومين اثنين.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل أخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنييه للشراء و 47.64 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري الخليجي، HSBC".

الدولار

الدولار في البنوك الأخري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، المصر لتنمية الصادرات، البركة، التنمية الصناعية".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي والوطني و بيت التمويل الكويتي.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

متوسط السعر

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك  نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقار المصري العربي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، مصر، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي"

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه في بنك سايب

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، قناة السويس،مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست، أبوظبي الأول"

أقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار أمام الجنيه اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتابع تطوير ورفع كفاءة قطاع جديد بكورنيش حي شرق شبين الكوم

في إطار الحرص على مشاركة أبناء محافظة بورسعيد في الحدث التاريخي العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير،

تعرّف على أماكن الشاشات العملاقة الناقلة لاحتفال افتتاح المتحف المصري بأحياء بورسعيد

فاعليات الندوة بمركز إعلام مطروح

التفكير النقدي وبناء الإنسان.. ندوة بمجمع إلاعلام بالتعاون وأزهر مطروح

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد