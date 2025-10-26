قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يُواصل أكاذيبه بشأن قصفه مركبة في مخيم النصيرات |تفاصيل
رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك
محمد فاروق: «ديانج» يمتلك عرضًا قطريًا.. و«داري» يقترب من الرحيل عن الأهلي
هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أي وقت أم يشترط في وقتها؟.. دار الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات في محافظة السويس
«الغندور»: إهدار محمد السيد لركلة الجزاء أجبر «فيريرا» على التغيير أمام ديكيداها
بسبب الطيران.. «الغندور»: محادثات بين الزمالك ورابطة الأندية الإماراتية قبل «السوبر المصري»
اندلاع حريق في محول كهرباء بعزبة «قوماطه» بأسيوط | شاهد
يحضرها ترامب.. افتتاح قمة آسيان في ماليزيا تحت شعار «الشمول والاستدامة» بانضمام «تيمور الشرقية»
أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل
«سوبر - أرض» .. اكتشاف كوكب «GJ 251c» قد يصلح للحياة | تفاصيل
وزير الخارجية الأمريكي: لا توجد خطط لتقسيم غزة بشكل دائم
رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم الأحد استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

أقل سعر صرف للدولار

وقدّم بنك الاسكندرية اقل سعر لصرف الدولار بقيمة 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية. 

أعلى سعر صرف للدولار

وقدّم بنك التنمية الصناعية أعلى سعر صرف الدولار في البنوك بقيمة 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

 


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.53 جنسه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.52 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك فيصل 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

