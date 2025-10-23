قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أعلى سعر صرف للدولار اليوم الخميس

آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم الخميس استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

وكان سعر صرف الدولار ارتفع مقابل الجنيه أمس الاربعاء  بختام التعاملات.

أعلى سعر صرف للدولار

وقدم  بنك التنمية الصناعية أعلى سعر صرف الدولار في البنوك بقيمة 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

أقل سعر صرف للدولار

وقدم بنك الاسكندرية اقل سعر لصرف الدولار بقيمة 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الخميس 23 اكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية. 


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.53 جنسه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.52 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك قناه السويس 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار  في البنك الاهلي المصري 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بن فيصل 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

