تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد طقس اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة ليلًا تميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وفي بيان رسمي صدر، حذّرت الهيئة المواطنين من ظهور الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث.

شبورة مائية في الصباح وتحسّن نسبي في الأحوال الجوية

وأوضحت الهيئة أن الشبورة ستبدأ في التكوّن مع ساعات الفجر الأولى وتستمر حتى حوالي الثامنة صباحًا، لتبدأ الرؤية الأفقية في التحسن التدريجي مع سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة لا تزال أعلى من المعدلات الطبيعية بقليل في مثل هذا التوقيت من العام، نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه تيارات هوائية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد استقرارًا نسبيًا على مستوى أنحاء الجمهورية، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد وجنوب سيناء، دون أن تصل إلى حد العاصفة الترابية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وفيما يتعلق بالأحوال البحرية، توقعت الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة إلى البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون حالته أيضًا خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، والرياح السائدة شمالية غربية، مما يجعل الأجواء مناسبة لحركة الملاحة والصيد.

بيان درجات الحرارة في محافظات مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها التفصيلي أن القاهرة الكبرى ستسجل اليوم الخميس درجة حرارة عظمى تبلغ 34 مئوية وصغرى 21، فيما تشهد العاصمة الإدارية أجواء مماثلة بدرجة عظمى 34 وصغرى 20.

أما في الإسكندرية، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20، بينما تصل في مطروح إلى 29 للعظمى و19 للصغرى.

وفي مناطق الصعيد، تسجل أسوان والأقصر أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث من المتوقع أن تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى نحو 23 درجة.

كما تسجل سوهاج وقنا 37 درجة للعظمى، بينما تصل في بني سويف والمنيا إلى 35 درجة مئوية نهارًا وتنخفض ليلًا إلى ما بين 16 و19 درجة، ما يشير إلى فرق حراري كبير بين الليل والنهار.

تحذيرات الأرصاد لقائدي المركبات

ونصحت الهيئة قائدي المركبات بضرورة القيادة بهدوء أثناء فترات تكون الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، وعدم استخدام المصابيح العالية التي تزيد من تشتت الرؤية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتعليمات المرور لحين زوال الشبورة بالكامل.

كما شددت الأرصاد على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا في المناطق الجنوبية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وضرورة شرب كميات كافية من المياه خلال النهار للحفاظ على ترطيب الجسم.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن العربية

وفيما يتعلق بحالة الطقس في المدن العربية، توقعت هيئة الأرصاد أن تسجل مكة المكرمة 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، فيما تسجل الرياض 37 للعظمى و23 للصغرى.

كما تسجل الخرطوم 39 للعظمى و25 للصغرى، ومسقط 38 و27، فيما تتراوح درجات الحرارة في الدوحة وأبوظبي والكويت بين 36 و38 للعظمى.

الأرصاد: استقرار مؤقت قبل التقلبات

واختتمت هيئة الأرصاد بيانها بالتأكيد على أن البلاد تشهد استقرارًا مؤقتًا في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع توقع بقاء الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء حتى بداية الأسبوع المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مع دخول الموجة الخريفية الجديدة نهاية الأسبوع المقبل.