يوهم ضحاياه بالعلاج الروحاني.. حبس دجال كرموز 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة المختصة حبس دجال كرموز 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وزعم العلاج الروحاني.

وحرزت جهات التحقيق الأدوات التي يستخدمها المتهم في أعمال الدجل عبارة عن “سبحة ومسك وأنواع من البخور” بخلاف هاتفين محمولين يتضمنا محادثات بينه وبين ضحاياه يوهمهم بقدرته على حل مشكلاتهم.

وكشفت التحقيقات أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت نصب واحتيال عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسته أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو خلال ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.